Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının VAR'ı Ali Şansalan oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 12:27
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 3 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası bugün oynanacak 3 müsabaka ile devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların Video Yardımcı Hakemleri açıkladı. Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında saat 20.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.

Mücadelede VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak.

Günün diğer maçında Samsunspor, saat 17.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk edecek. Müsabakada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

Müsabakada VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da da Abdullah Bora Özkara bulunacak.

Kayserispor'un saat 14.30'da Kayseri Stadyumu'nda konuk edeceği Başakşehir müsabakasını Batuhan Kolak Murat Tuğberk Curbay ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Mücadelede VAR'da Turgut Doman, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

G.Saray Arda Okan'ın peşinde!
Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt!
Christ Oulai'den Osimhen hamlesi! Galatasaray yeni teklif yapacak mı?
İBB kreşinde taciz ve darp! Mağdur çocuk yaşadıklarını anlattı: Elbisemi indirdi çıplakken kameraya çekti
Trabzonspor'dam Musi sürprizi!
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi...
3
Trabzonspor'dam Musi sürprizi! 12:10
Bakan Bak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcuları kabul etti 11:57
Noa Lang G.Saray'ın 214. yabancı futbolcusu oldu 11:31
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor maçı 11:17
G.Saray Arda Okan'ın peşinde! 11:04
Samsunspor-Kocaelispor maçı detayları! 10:58
Kayserispor-Başakşehir maçı detayları 10:32
F.Bahçe'nin konuğu Göztepe! 10:21
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! 10:19
Süper Lig'de dev randevu: Karagümrük-G. Saray 10:08
Barça'nın yıldızından G.Saray'a yanıt! 10:05
En-Nesyri Çizme yolunda! Transfer tarihi... 09:45