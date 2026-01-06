CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe'ye Sambacı forvet

Göztepe’ye Sambacı forvet

Göztepe ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılar, Ceara’nın genç hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4+5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Göztepe’ye Sambacı forvet

Göztepe, Brezilya Serie A ekiplerinden Ceara'da forma giyen genç hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı resmen kadrosuna kattı. 2005 doğumlu, 20 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıl artı 1 yıl kulüp opsiyonlu sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 900 bin euro bonservis bedeli ödediği belirtildi. İzmir temsilcisi, kulübün bir başka Brezilyalı forvetiyle de ilgilendiği yapılan görüşmelerin ileri aşamada olduğu ifade ediliyor.

Guilherme Luiz, son 2,5 yıldaki beşinci Brezilyalı forvet transferi olarak dikkat çekiyor. Göztepe daha önce hücum hattına Romulo, Juan, Emersonn ve Janderson'u dahil etmiş; Romulo ve Emersonn ise yüksek bonservis gelirleriyle Avrupa kulüplerine transfer olmuştu. Öte yandan, Göztepe'nin yıldızları Anthony Dennis ve Taha Altıkardeş ile ilgili tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. E.Frankfurt'un Dennis için 5 milyon euroluk teklif sunduğu ancak kabul görmediği öğrenildi.

