Arif Konyaspor'da



Konyaspor, Trabzonspor’da forma giyen Arif Boşluk’u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50


Devre arası transfer dönemine hızlı giren Konyaspor, Deniz Türüç, Sander Svendsen'den sonra Trabzonspor altyapısından yetişen genç sol bek Arif Boşluk'u sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladı. 22 yaşındaki oyuncu yeni takımında 24 numaralı formayı giyecek. Arif Boşluk, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 13 maçta 360 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 155 dakika süre aldı. Genç futbolcu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

TÜMOSAN Konyaspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürmeye devam ederken, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Anadolu Kartalı, Galatasaray'dan ayrılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile prensipte anlaşmıştı. 27 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık net 1,2 milyon euro maaş alacağı aktarıldı. Yeşil-beyazlılar, savunma hattı içinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

