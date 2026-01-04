CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Berkan Konya yolunda

Berkan Konya yolunda

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Konyaspor, Galatasaray’da yeterince forma şansı bulamayan Berkan Kutlu ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Berkan Konya yolunda

Devre arası transfer dönemine hızlı giren takımlardan Konyaspor, şu ana kadar kadrosunu üç isimle takviye etti. Sağ kanatta Deniz Türüç, orta sahada Sander Svendsen, sol bekte ise Arif Boşluk ile anlaşma sağlayan yeşil-beyazlılar, orta saha hattını güçlendirmek için önemli bir hamle daha yaptı. Anadolu Kartalı, lider Galatasaray'da son dönemde yeterince forma şansı bulamayan 27 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile prensipte anlaştı. İmzaların atılması an meselesi.

YILLIK MAAŞI 1.2 MİLYON EURO

Berkan Kutlu, yeni takımıyla 1,5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu yıllık net 1.2 milyon euro ücret alacak. Galatasaray kariyerine 2021 yılında Alanyaspor'dan transfer olarak başlayan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayı giydiği yaklaşık 4,5 yıllık süreçte toplam 159 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asist üreterek takımına katkı sağladı. Ancak özellikle bu sezon teknik heyetin rotasyon tercihleri nedeniyle sınırlı süre alabildi; 9 resmi maçta sadece 66 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

