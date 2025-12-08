CANLI | Süper Lig 15. Hafta: Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş-Gaziantep FK maçı takip etmek için tıklayın

Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, pazartesi akşamı Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Üç maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak moral bulmak istiyor. Son üç karşılaşmada kaybetmeyen ve form grafiğini yükselten Gaziantep FK ise deplasmandan puanla dönme peşinde. Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş maçı canlı izle linkini araştırıyor. Beşiktaş-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş-Gaziantep maçı öncesinde merak edilen tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı'nda bu akşam oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bu akşam oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son üç maçta istediği sonuçları alamayarak toplam 8 puan kaybetti. "Dolmabahçe" atmosferinde Gençlerbirliği'ne 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak üç maçlık iç saha hasretini sürdürdü. Beşiktaş, söz konusu karşılaşmaların tamamında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 9 puanın yalnızca 1'ini hanesine yazdırabildi.

UDUOKHAı CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ligde gördüğü üç sarı kart nedeniyle ceza sınırında bulunuyor. Son haftalarda formasından uzak kalan Alman stoper, bu sezon Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı. Uduokhai, Gaziantep FK karşısında kart görmesi halinde 16. haftada Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

RAFA SILVA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Beşiktaş'ta kadro durumu merak edilen bir diğer isim ise Rafa Silva. Son üç maçta kadroda yer almayan Portekizli futbolcu, üç gündür takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Sahaya dönüş sürecinde önce bireysel çalışmalar yapan deneyimli oyuncu, ardından takım antrenmanlarına dahil oldu. Rafa Silva'nın bugünkü idmanda da yer alması beklenirken, Gaziantep FK karşılaşmasının geniş kadrosunda bulunup bulunmayacağı teknik direktör Sergen Yalçın'ın değerlendirmesine göre netlik kazanacak. Kadroda olup olmayacağı merak edilen Portekizli forvetin, siyah-beyazlılardaki geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Abraham.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Semih, Talha, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Bayo, Lungoyi.

Beşiktaş maç günü paylaşımı

⚫ MAÇ GÜNÜ ⚪ 🆚 Gaziantep FK 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 15. Hafta 🏟 Tüpraş Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/CaA8l05vhw — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2025

Gaziantep FK maç günü paylaşımı

🔴 MAÇ GÜNÜ | MATCH DAY ⚫️ ⚽️ Beşiktaş 🆚 Gaziantep 🏆 Süper Lig 15. Hafta 🏟 Tüpraş Stadyumu ⏰ 20:00 📺 BeINSports 📲 #AnadoluYıldızı pic.twitter.com/DR97Wd2iEn — Gaziantep FK (@GaziantepFK) December 8, 2025

