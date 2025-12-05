Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 12 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 12'si teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.
