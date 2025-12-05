CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 12 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 12'si teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı!
Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 12 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 12'si teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.
