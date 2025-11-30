CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Gaziantep'te Eyüp baskını

Gaziantep'te Eyüp baskını

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Eyüp, Umut ve Halil’le güldü. Gaziantep, 3 maç sonra kaybetti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Gaziantep'te Eyüp baskını

Ligde üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, alt taraftan kurtulmak isteyen Eyüpspor'u ağırladı. Eflatun-sarılılar, maçın başında Kerem'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 10'da penaltıyı kullanan Umut Bozok, ağları havalandırdı. İlk yarıda Eyüp'te Draguş, Gaziantep'te Lungoyi çerçeveyi bulamadı ve devre 1-0 bitti.

FELIPE'DEN 4 KURTARIŞ

İkinci yarıda Gaziantep ataklarını Brezilyalı kalecisi Felipe'nin kurtarışlarıyla savuşturan İstanbul ekibi, 87'de Maxim'in hatasında Halil'le farkı ikiye çıkardı. 90+5'te Boateng'in golü sadece tabelayı değiştirdi. Kırmızı-siyahlılar, 3 maç sonra kaybederken, evinde de 3 maçtır sevinemedi. Eyüp ise 4 maç sonra 3 puanla tanıştı.

YILMAZ: AYAĞA KALKACAĞIZ

Gaziantep FK'nin hocası Burak Yılmaz, Eyüp mağlubiyetinin ardından tekrar ayağa kalkacaklarını söyledi. Burak Yılmaz, "Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp tekrar önümüze bakacağız" dedi.

'MÜCADELE İLE KAZANDIK'

Orhan Ak'ın kırmızı görmesiyle basın toplantısına yardımcısı Atilla Gerin, çıktı. Gerin, "İyi hazırlanmıştık. Rakibimizin çok güçlü olduğunu biliyorduk. Oyuncular, inanılmaz mücadele örneği verdi" ifadelerini kullandı.

