Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı hakkında: Saat ve kanal bilgileri!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Oynadığı 13 maçta 3 galibiyete imza atan Shota Arveladze'nin ekibi, aynı puanda olduğu rakibinin bir sıra altında bulunuyor. Bu sezon evine galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa karşısında RAMS Başakşehir ise iç sahada 2, deplasmanda 1 galibiyet elde etti. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, son haftalarda Gençlerbirliği ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından yeniden 3 puan istiyor. Peki Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Bilir ve Gökhan Barcın üstlenecek.

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Opoku, Arous, Szalai, Tasdemir; Cafu, Baldursson, Ouanes; Gueye, Fall

RAMS Başakşehir : Sengezer; Bulut, Duarte, Opoku, Şahiner; Kemen, Gunes; Turuc, Harit, Shomurodov; Selke