Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı hakkında: Saat ve kanal bilgileri!

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı hakkında: Saat ve kanal bilgileri!

Süper Lig'in 14. haftası, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçıyla devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Puan tablosunda 14. sırada bulunan ev sahibi ekip, son maçında Alanyaspor'u mağlup ederek moral depolamasının ardında düşme hattından daha da uzaklaşmayı istiyor. RAMS Başakşehir ise 13 puanla oturduğu 13. sırada, yerini sağlamlaştırmanın peşinde. İşte Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçının yayın ve kadro bilgileri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:17
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı hakkında: Saat ve kanal bilgileri!

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Oynadığı 13 maçta 3 galibiyete imza atan Shota Arveladze'nin ekibi, aynı puanda olduğu rakibinin bir sıra altında bulunuyor. Bu sezon evine galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa karşısında RAMS Başakşehir ise iç sahada 2, deplasmanda 1 galibiyet elde etti. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, son haftalarda Gençlerbirliği ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından yeniden 3 puan istiyor. Peki Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, 29 Kasım Cumartesi günü, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada, Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Bilir ve Gökhan Barcın üstlenecek.

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Opoku, Arous, Szalai, Tasdemir; Cafu, Baldursson, Ouanes; Gueye, Fall

RAMS Başakşehir : Sengezer; Bulut, Duarte, Opoku, Şahiner; Kemen, Gunes; Turuc, Harit, Shomurodov; Selke

