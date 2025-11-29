CANLI SKOR ANA SAYFA
Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı detayları: Hangi kanalda?



Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, 14 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi, 17. sıradaki rakibine karşı galibiyet arayacak. Evindeki son maçında Fenerbahçe'ye 5-2 yenilen İlhan Palut'un ekibi, taraftarına kendini affettirme peşinde. Zecorner Kayserispor ise son sıranın üzerinde. Küme hattından kurtulmak isteyen konuk ekip, bu sezon deplasmanda galibiyete imza atamadı. Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçının tüm detayları haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 08:36 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 09:16




Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan kazanan ev sahibi, yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son maçında Fenerbahçe karşısında aldığı farklı yenilgiyi telafi etmek isteyen ev sahibi ekip, yeni yenilmezlik serisi peşinde. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla yer aldığı 17. sıradan yukarı çıkarak küme düşme hattından sıyrılmak istiyor. En son Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle moral bulan konuk ekip, son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Peki Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele, saat 14.30'da, Cihan Aydın'ın düdüğüyle başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana; Hojer, Alikulov, Mocsii, Şahin; Buljubasic, Papanikolaou; Bulut, Olawoyin; Rak-Sakyi; Sowe

Zecorner Kayserispor: Pirik; Civelec, Hosseini, Denswil, Carole; Ait Bennasser; Yele, Mendes, Benes; Cardoso; Onugkha







