Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı detayları: Hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan kazanan ev sahibi, yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son maçında Fenerbahçe karşısında aldığı farklı yenilgiyi telafi etmek isteyen ev sahibi ekip, yeni yenilmezlik serisi peşinde. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla yer aldığı 17. sıradan yukarı çıkarak küme düşme hattından sıyrılmak istiyor. En son Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle moral bulan konuk ekip, son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Peki Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele, saat 14.30'da, Cihan Aydın'ın düdüğüyle başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana; Hojer, Alikulov, Mocsii, Şahin; Buljubasic, Papanikolaou; Bulut, Olawoyin; Rak-Sakyi; Sowe

Zecorner Kayserispor: Pirik; Civelec, Hosseini, Denswil, Carole; Ait Bennasser; Yele, Mendes, Benes; Cardoso; Onugkha