Göztepe Kocaelispor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Saat 14.30'da başlayan ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetiyor. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapıyor. Karşılaşmanın VAR'ı Ümit Öztürk, AVAR'ı ise Samet Çiçek olarak açıklandı.

Mücadele öncesi Göztepe, topladığı 22 puanla 5. sırada bulunuyor. 14 puanlı Kocaelispor ise 11. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Ruan, Miroshi, Dennis, Cherni, Efkan, Janderson, Juan

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Keita, Tayfur, Can, Agyei, Serdar Dursun