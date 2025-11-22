Süper Lig’de Haliç derbisi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eyüpspor, Süper Lig'in 13. haftasında bugün Haliç derbisinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Süper Lig'de geride kalan 12 haftada ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 mağlubiyet alan eflatun-sarılılar, 8 puanla 17. sırada yer alırken, Gümrük'te hemen altında sonuncu durumda. Alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu maç öncesinde iki takım da kötü gidişatlarına son vermek istiyor.