Zecorner Kayserispor 3-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi takım karşılaşmayı 3-2 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 16:53 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 18:59
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi ile devam etti. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve sezonun ilk galibiyetini aldı.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Mendes'in savunmanın arkasına gönderdiği topa ceza sahası içinde dokunan Furkan Soyalp, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

19. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Szalai savunmanın arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, topu göğsüyle kontrol etti. Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

32. dakika Kayserispor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sol taraftan Mendes'in kullandığı kornerde arka direğe koşu yapan Denswil, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

67. dakikada Kasımpaşa deplasmanda skoru Kubilay Kanatsızkuş ile eşitledi: 2-2.

81. dakikada Indrit Tuci ile yeniden öne geçen Kayserispor, maçın kalan dakikalarında skoru korumayı başardı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

