Ziraat Türkiye Kupası
Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. 3 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son veren Konya temsilcisi, Recep Uçar yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, puanını 17'ye çıkartmayı amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde 17 puanla 6. sırada bulunan Samsunspor ise Avrupa maçı öncesi 3 puan alarak moral arııyor. Tümosan Konyaspor-Samsunspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 14:25 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 14:25
Konyaspor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gözler Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Tümosan Konyaspor, son haftada elde ettiği kritik galibiyetle moral depoladı ve şimdi bu ivmeyi sürdürme hedefiyle sahaya çıktı. Recep Uçar yönetimindeki yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak puanını 17'ye yükseltmek ve çıkışını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Samsunspor ise sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Thomas Reis önderliğinde 17 puanla üst sıralara demir atan kırmızı-beyazlılar, Avrupa maçının hemen öncesinde alacakları galibiyetle kendilerine ekstra motivasyon sağlamayı amaçlıyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-SAMSUNSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı 2 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başladı.

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jin- Ho, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut

Samsunspor: Okan, Satka, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Celil, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

KONYASPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 34. RANDEVU

Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Tümosan Konyaspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 34. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 11 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KONYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tümosan Konyaspor-Samsunspor maçı hakeminin Ali Şansalan olduğunu açıkladı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Salih Burak Demirel yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Muhammet Ali Metoğlu üstleniyor.

