Ziraat Türkiye Kupası
Varsa yoksa galibiyet

Varsa yoksa galibiyet

3'te sıfır çeken Antalya'da Erol Bulut'tan, Başakşehir'e gözdağı: "Çok zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım verdiğimiz bilgilere güzel tepki veriyor. İnşallah Başakşehir karşısında istediklerimizi sahaya yansıtacak ve maçta da karşılığını alacağız."

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Varsa yoksa galibiyet

Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden ve Erol Bulut'la ilk maçında G.Antep'e 3-2 yenilen Antalyaspor, evindeki Başakşehir maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Erol Bulut, "Çok zayıf takıma karşı oynayacağımız düşünülmesin. Takım verdiğimiz bilgilere güzel tepki veriyor. İnşallah Başakşehir karşısında istediklerimizi sahaya yansıtacak ve maçta da karşılığını alacağız" diye iddialı konuştu.

ZAMAN İSTEDİ

Gaziantep FK maçına 1 hafta hazırlık yapabildiklerinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte bazı noktalara yeterince çalıştıklarını ancak daha önceden takımın oturmuş bir sisteminin olduğunu söyleyen Bulut, futbolcuları alıştıkları sistemden çıkarmanın biraz zaman alacağını kaydetti. Takım olarak çalışmaları gereken çok şey bulunduğunu aktaran Bulut, "Neleri çalışmamız gerektiğini net biliyorum. Eksik olan çok şey var. Bunları toplamamız lazım" ifadelerini kullandı.

BACHIR GUEYE BİZİ YANILTMADI

Erol Bulut, Gaziantep FK karşılaşmasında sonradan oyuna girip attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Senegalli genç forvetleri Bachir Gueye hakkında da konuştu. Erol Bulut, "İdmanda gördüklerim üzerine forma şansı verdim. Mücadelesi, koşuları ve vuruşları olsun güzel görüntü verdi. Bizi yanıltmadı. Hat-trick de yapabilirdi" yorumunu yaptı.

Erol Bulut, Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oynayamayacağını, Sariç'in ise bu hafta kadroda yer alacağını kaydetti. Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün takımla çalışmalara başladığını anlatan Bulut, kupa maçında bu 2 futbolcuyu değerlendireceğini söyledi.

