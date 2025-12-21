Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı, Anadolu Efes ile Galatasaray MCT Technic arasındaki mücadeleyle yaşanacak. Son karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray MCT Technic ise Başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i geçmenin moraliyle bu zorlu deplasmanda da çıkışını sürdürmek istiyor. Basketbol tutkunları, Anadolu Efes–Galatasaray MCT Technic maçının ne zaman oynanacağını, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte, Anadolu Efes–Galatasaray MCT Technic maçı canlı yayın bilgileri...

ANADOLU EFES–GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic basketbol maçı 21 Aralık 2025, Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

ANADOLU EFES–GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES-GALATASARAY MCT TECHNIC İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'ya Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 97-94 mağlup olmuş, Galatasaray MCT Technic ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i evinde 98-89 yenmişti. Ligde 11. haftanın ardından Anadolu Efes altı galibiyet ve beş mağlubiyet ile altıncı, Galatasaray MCT Technicise yedi galibiyet ve dört mağlubiyet ile beşinci sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES 1765. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic maçı ile birlikte Türkiye'deki 1765. resmi maçına çıkacak. Takımımız, bugüne kadar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1620, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 25, Türkiye Kupası'nda 116, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda bir kez mücadele etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1621. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1620 karşılaşmada 1257 galibiyet, 360 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (Galibiyet yüzdesi: % 77,59)

ANADOLU EFES İLE GALATASARAY MCT TECHNIC ARASINDA 129. RANDEVU

Anadolu Efes ile Galatasaray MCT Technic arasında bugüne kadar oynanan 128 maçın 96'sı Anadolu Efes, 32'si Galatasaray MCT Technic lehine sona erdi. İki takım arasında Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 119 karşılaşmanın 88'ini Anadolu Efes, 31'ini Galatasaray MCT Technic kazandı. Türkiye Kupası'nda iki ekip arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki takımın oynadığı tek karşılaşma ise Anadolu Efes lehine sona erdi.