Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem eleştirisi!

F.Bahçe, vites artırmaya devam ediyor. Özellikle ilk yarıda tam bir resital vardı. Atılan goller derslik. Bunun temel sebebi, bazı oyuncuların kendi kalitelerine, kendi yaratıcılıklarına yaklaşmış olmaları. Bunların başında da Fred, Asensio ve Talisca geliyor. Ayrıca kaybettikleri topları kazanma süresi ve coşkusu mükemmele yakın. Levent, asla Brown'ı aratmıyor. İlk golde de yerden Talisca'nın ayağına mükemmel kesti, o da harika bir gol attı. Ama bir ikinci gol var ki sanat eseri gibi. Talisca'nın topuğuyla Asensio'nun önüne bırakması, onun topu sola çekip uzak köşeye vuruşu tam bir kalite.