Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan Volkan Demirel açıklaması!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın’dan Volkan Demirel açıklaması!

Son günlerde gündeme gelen “Volkan Demirel Kayserispor’un başına geçiyor” iddialarına sarı-kırmızılı kulüpten resmi yanıt geldi. Başkan Nurettin Açıkalın, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 15:17
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın’dan Volkan Demirel açıklaması!

Kayserispor'da teknik direktör arayışları sürerken, basında Volkan Demirel'in takımın başına geçeceğine dair iddialar yer almıştı. Ancak kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, bu haberleri kesin bir dille yalanladı.

Açıkalın yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel'in adı, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anılmıştı. Açıkalın'ın açıklamasıyla birlikte, deneyimli teknik adamla herhangi bir görüşme yapılmadığı netlik kazanmış oldu.

