Başakşehir, Galatasaray ve Samsunspor Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ne katıldı

Başakşehir, Galatasaray ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine (EFC) katıldığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 01:14
Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine (EFC) katıldığını açıkladı. Üç kulüp, Avrupa'nın önemli takımlarını bir araya getiren EFC adlı organizasyona katıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Başakşehir Kulübü ise Instagram'dan "Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadeleriyle organizasyona dahil olduğunu duyurdu.

Samsunspor Kulübü de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "EFC vizyonu altında birleşerek Avrupa futbolunda yeni bir dönemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte oyunu bir üst seviyeye taşımaya hazırız." paylaşımını yaptı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
