Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Mısırlı.com.tr ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.
Gaziantep FK adına gol perdesini 55. dakikada penaltıdan Maxim açtı. Ardından 69. dakikada konuk takımda Kozlowski skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Maçın ardından Gaziantep FK ligde 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 3 puanla 18. sırada bulunuyor.