Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük'ün ev sahibi olduğu karşılaşmada kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 16:59 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 19:06
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Mısırlı.com.tr ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK adına gol perdesini 55. dakikada penaltıdan Maxim açtı. Ardından 69. dakikada konuk takımda Kozlowski skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından Gaziantep FK ligde 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 3 puanla 18. sırada bulunuyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
