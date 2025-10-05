Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Mısırlı.com.tr ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK adına gol perdesini 55. dakikada penaltıdan Maxim açtı. Ardından 69. dakikada konuk takımda Kozlowski skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından Gaziantep FK ligde 14 puanla 4. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 3 puanla 18. sırada bulunuyor.