Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor 2-1 Rams Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 2-1 Rams Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında Rams Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak ligde 3 maç aradan sonra galip geldi. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 18:59
Tümosan Konyaspor 2-1 Rams Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor, evinde Rams Başakşehir'i ağırladı.

Yeşil beyazlılar karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 maç aradan sonra galip geldi.

Tümosan Konyaspor'un galibiyet sayıları 16. dakikada Ndao ve 45+1. dakikada Opoku'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Rams Başakşehir'in golünü ise 57. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Enis Bardhi 65. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Tümosan Konyaspor 10 puana yükseldi. Rams Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

