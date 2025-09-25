CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig TFF’den kritik VAR ve hakem değerlendirmeleri! Kararlar pozisyon pozisyon incelendi

TFF’den kritik VAR ve hakem değerlendirmeleri! Kararlar pozisyon pozisyon incelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ile TFF VAR Direktörü Joao Capela, Süper Lig’in ilk 6 haftasındaki VAR ve hakem performanslarını değerlendirdi. İşte detaylar…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 18:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF’den kritik VAR ve hakem değerlendirmeleri! Kararlar pozisyon pozisyon incelendi

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira ile TFF VAR Direktörü Joao Capela, Süper Lig'in ilk 6 haftasında tartışma yaratan kritik pozisyonları değerlendirdi. TRT Spor canlı yayınında konuşan iki isim, birçok karşılaşmadaki hakem kararlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR – GAZİANTEP FK MAÇINDA ARDA KARDEŞLER'İN KARARI

Dr. Vitor Melo Pereira: "Burada sahada verilmesi gereken açık bir karar vardı. Trabzonsporlu oyuncunun hızlıca oyunu başlatma hakkı bulunuyor. Faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı nokta arasında büyük fark yok. Üstelik ümit vadeden bir atak başlıyordu. Hakemin burada hatası var."

FENERBAHÇE – ALANYASPOR MAÇINDA SON DAKİKADAKİ PENALTI BEKLENTİLERİ

Joao Capela: "VAR hatalarında üç şeye bakarız: etki, kanıt ve gerçeğe uygunluk. Bu pozisyonda Fenerbahçeli oyuncunun kollarla sarıldığını görüyorsunuz ancak düşüş doğal değil, bariz ve açık bir penaltı değil. Aynı şekilde olası el pozisyonunda da top vücuttan sekerek kola geliyor. Mesafe çok kısa, kol doğal pozisyonda. Bu penaltı değil. Bu tür gri pozisyonlarda VAR müdahale etmez. Açık ve net hatalarda devreye girer."

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇINDA ONUACHU'NUN GOLÜNÜN İPTALİ

Capela: "Pozisyonda Onuachu'nun kolu rakibin yüzüne geliyor. Açık ve net faul var. Savunma oyuncusunun topa dokunması atağın bitmesi anlamına gelmez. VAR'ın müdahalesi doğruydu. Niyet önemli değil, futbolda gerçekler vardır. Yüze temas fauldür."

GALATASARAY – ALANYASPOR MAÇINDA TORREIRA'NIN SARI KARTI

Capela: "Torreira, Muleka'nın bileğine tabanıyla basıyor. Bu klasik bir ayağa basma ihlali. Yasin Kol'un verdiği sarı kart ve faul kararı doğru."

BEŞİKTAŞ – BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KIRMIZI KARTI

Capela: "Orkun ayağıyla beraber ekstra bir hareket yaparak rakibinin yüzüne vuruyor. Bu, şiddetli ve vahşi bir hareket. UEFA ve FIFA kriterlerine göre oyuncu sağlığını tehdit eden bu pozisyonda VAR'ın müdahalesi son derece doğru."

GÖZTEPE – FENERBAHÇE MAÇINDA JHON DURAN'IN KARTI

Capela: "Duran'ın rakibine ekstra dirsek hareketi net şekilde görülüyor. Hakemin gösterdiği sarı kart doğru değil. Burada kırmızı kart incelemesi yapılmalıydı. VAR müdahale etmeliydi."

GENEL DEĞERLENDİRME

Joao Capela, hakem tartışmalarına dair şu mesajı verdi:

"Aynı pozisyon diye bir şey yoktur, benzer pozisyon vardır. Küçük farklar bile kararı değiştirir."

"VAR sadece açık ve net hatalarda devreye girer, gri pozisyonlarda hakemin kararına saygı gösterilir."

"VAR'ın çağırdığı pozisyonların yüzde 98'i doğrudur, ama hakemler de kendi kararlarında ısrarcı olabilmelidir."

REKLAM
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
DİĞER
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb yenilgisi Hırvatistan'da gündem oldu! Gösterilen performans yankı buldu...
Dünyanın gözü Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye dakikalar kaldı
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
Buruk G.Saray'da bir ilki başarabilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! TFF’den VAR ve hakem değerlendirmesi! 18:20
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi 18:18
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı! 18:12
Juve'den Kenan için dev talep! Juve'den Kenan için dev talep! 17:58
Fırtına'nın Karagümrük mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Karagümrük mesaisi sürüyor! 17:42
Princess Ibini-lsei Beşiktaş'ta! Princess Ibini-lsei Beşiktaş'ta! 17:39
Daha Eski
G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Alanya kafilesi açıklandı! 16:52
İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü 16:49
Al Hilal-Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Hilal-Al Akhdoud maçı ne zaman? 16:29
Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman? Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman? 16:06
Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... Oulai: Trabzonspor'a gelme amacım... 15:43
Al Khaleej-Al Taawon maçı ne zaman? Al Khaleej-Al Taawon maçı ne zaman? 15:37