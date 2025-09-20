Gençlerbirliği-Eyüpspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Ömer Tolga Güldibi'nin düdük çaldığı müsabaka Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı 20 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Thalisson, Goutas, Pedro, Varesanovic, Oğulcan, Tongya, Koita, Göktan, Niang
İkas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Umut, Serdar, Yalçın, Kerem, Seşlar, Halil, Umut