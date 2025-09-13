Fatih Karagümrük 0-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 31. dakikada Muhammed İyyad Kadıoğlu'ndan (KK) geldi.

Kasımpaşa'a Pape Habib Gueye, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, 3 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise bu sezonki 3. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 17 Eylül Çarşamba günü erteleme maçları oynanacak. Fatih Karagümrük sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlarken, Kasımpaşa ise Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ise Fatih Karagümrük, Samsunspor deplasmanına konuk olacak, Kasımpaşa da sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.