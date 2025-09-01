CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Çıt çıkmadı

Çıt çıkmadı

Craiova’ya yenilerek Avrupa defterini kapayan Başakşehir Süper Lig’in 4. haftasında konuk ettiği Eyüpspor’la golsüz berabere kaldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Çıt çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Rams Başakşehir kendi sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Geçen hafta Alanyaspor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden konuk takım karşılaşmaya hızlı başladı. 19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Serdar Gürler kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı gitti. 37'de ise ceza sahasından savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Draguş'un aşırtma vuruşunda, top üstten dışarı gitti. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

KALECİ FELİPE DEVLEŞTİ

İkinci devrede ev sahibi takım daha atak bir futbol sergiledi. 74'te Brnic'in soldan ortasında Shomurodov altıpasta kafayı vurdu, kaleci Felipe topu son anda çelmeyi başardı. 86'da ise önce Deniz Türüç'ün ardından Kemen'in şutunda kaleci Felipe başarılıydı. Kalan dakikalarda başka gol gelmeyince müsabaka başladığı gibi sona erdi. Craiova'ya iki karşılaşmada da yenilerek Konferans Ligi'ne havlu atan turuncu-lacivertliler puanını 2'ye yükseltti. Avrupa maçları nedeniyle Başakşehir'in iki maçı ertelenmişti. Eflatun-sarılı takım puanını 4'e yükseltti.

EYÜP YÜKSELİŞTE

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki maçından puansız ayrılan Eyüpspor vites artırdı. Geçen hafta kendi sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek siftah yapan Selçuk Şahin'in talebeleri, zorlu Başakşehir deplasmanında da 1 puan çıkarmasını bildi.

DUVAR FELİPE!

Eyüpspor'un yaz transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak Bahia'dan kiraladığı Felipe fark yaratmaya devam ediyor. Beşiktaş maçında ilk kez kaleye geçen Brezilyalı eldiven tam 7 kurtarışa imza atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 28 yaşındaki file bekçisi, Başakşehir karşısında özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla alkış topladı.

