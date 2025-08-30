CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kocaelispor 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Kocaelispor 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 20:58 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

Son dakikaları nefes kesen maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 90. dakikada Bruno Petkovic kaydetti. Konuk ekibin golü de 90. dakikada Laszlo Benes'ten geldi.

Milli aranın ardından Kocaelispor 5. haftada Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Zecorner Kayserispor ise Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'ucu dakikada Kocaelispor'da sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen Mendes'in yerine, Oğulcan Çağlayan oyuna girdi.

24'üncü dakikada sağ taraftan Gökhan Sazdağ'ın ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutu kalenin sağından auta çıktı.

35'inci dakikada hızla gelişen Kocaelispor atağında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Petkovic, göğsüyle kontrol ederek önüne indirdi. Petkovic'in etkisiz şutunu savunma oyuncusu karşıladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

56'inci dakikada Kayserispor savunması arkasına atılan pasta, Nonge topla buluştu. Bilal Beyazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nonge'nin şutu, ağlarla gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Nonge'nin rakibinden sıyrılırken faul yaptığı gerekçeliyse golü iptal etti.

69'uncu dakikada orta sahanın gerisinden topu taşıyan Nonge'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Petkovic'in şutu Bilal Beyazıt'ta kaldı.

76'ıncı dakikada Benes'in ceza sahası dışından sert şutunu Jovanovic sağına yatıp çeldi.

90'ıncı dakikada sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda, top savunmadan sekti. Sol çaprazdan Benes'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

90+5'inci dakikada Muharrem'in kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Oğulcan Çağlayan ceza sahası içerisine gönderdi. Bilal Bayazıt'ın uzaklaştırmak istediği topu sol arka direkte bulunan Petkovic ağlara gönderdi. 1-1.

Müsabaka 1-1 eşitlik ile tamamlandı.

G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI
Ç. Rizespor'un golüne VAR engeli!
DİĞER
Sandık kayboluyor, Saadet Konağı'nda ortalık karışıyor...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bolu Sakarya'dan 3 puanla döndü! Bolu Sakarya'dan 3 puanla döndü! 21:33
Esenler Erokspor deplasmanda kazandı Esenler Erokspor deplasmanda kazandı 21:31
G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI 21:22
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 21:05
G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:01
Kocaeli'de kazanan çıkmadı! Kocaeli'de kazanan çıkmadı! 20:57
Daha Eski
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 20:18
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var 20:09
Antalyaspor - F. Karagümrük | CANLI Antalyaspor - F. Karagümrük | CANLI 20:02
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 19:46
Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! Muhammed Cham Slavia Prag'a kiralandı! 19:37
F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! F.Bahçe Gençlerbirliği maçına hazır! 19:30