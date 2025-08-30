Kocaelispor 1-1 Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

Son dakikaları nefes kesen maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 90. dakikada Bruno Petkovic kaydetti. Konuk ekibin golü de 90. dakikada Laszlo Benes'ten geldi.

Milli aranın ardından Kocaelispor 5. haftada Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Zecorner Kayserispor ise Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'ucu dakikada Kocaelispor'da sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen Mendes'in yerine, Oğulcan Çağlayan oyuna girdi.

24'üncü dakikada sağ taraftan Gökhan Sazdağ'ın ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutu kalenin sağından auta çıktı.

35'inci dakikada hızla gelişen Kocaelispor atağında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Petkovic, göğsüyle kontrol ederek önüne indirdi. Petkovic'in etkisiz şutunu savunma oyuncusu karşıladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

56'inci dakikada Kayserispor savunması arkasına atılan pasta, Nonge topla buluştu. Bilal Beyazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nonge'nin şutu, ağlarla gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Nonge'nin rakibinden sıyrılırken faul yaptığı gerekçeliyse golü iptal etti.

69'uncu dakikada orta sahanın gerisinden topu taşıyan Nonge'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Petkovic'in şutu Bilal Beyazıt'ta kaldı.

76'ıncı dakikada Benes'in ceza sahası dışından sert şutunu Jovanovic sağına yatıp çeldi.

90'ıncı dakikada sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda, top savunmadan sekti. Sol çaprazdan Benes'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

90+5'inci dakikada Muharrem'in kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Oğulcan Çağlayan ceza sahası içerisine gönderdi. Bilal Bayazıt'ın uzaklaştırmak istediği topu sol arka direkte bulunan Petkovic ağlara gönderdi. 1-1.

Müsabaka 1-1 eşitlik ile tamamlandı.