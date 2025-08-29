CANLI SKOR ANA SAYFA
2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonuna Mehmet Ali Yılmaz ismi verildi



Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonuna Mehmet Ali Yılmaz isminin verildiğini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 19:17




TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına düzenlenmesi uygulaması kapsamında, kalan haftaların "2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk sporuna çok önemli katkılarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, milletvekilliğinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı olarak da ülkemize hizmet etmişti. İki hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerk bir yapıya kavuşmasında büyük rol oynamış, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri olmuştu. Trabzonspor'da üç dönem başkanlık yaparak kulüpte en uzun süre bu görevi üstlenen isim olan Yılmaz, Onursal Başkanlığa da seçilmişti. Mehmet Ali Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Trabzonspor 1'er kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Başbakanlık Kupası kazandı. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

