Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Alper Emre, Ahmet, Johnson, Barış, Gray, Tiago Çukur.
Göztepe: Lis, Furkan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Emersonn, Janderson.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.