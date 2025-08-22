CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 3. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda iddiasını ortaya koymak istiyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 21:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Alper Emre, Ahmet, Johnson, Barış, Gray, Tiago Çukur.

Göztepe: Lis, Furkan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Emersonn, Janderson.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı?
Reklam
DİĞER
Galatasaray Inter ile anlaşmak üzere! Sürpriz transfer gelişmesi
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alvarez bitti, sıra onda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Renato Veiga Villareal'de! Renato Veiga Villareal'de! 20:59
Dünya Kupası kura çekimi Washington'da! Dünya Kupası kura çekimi Washington'da! 20:57
"Mourinho ile çalışacak olmak..." "Mourinho ile çalışacak olmak..." 20:41
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 20:38
F.Bahçe Kocaelispor mesaisini tamamladı F.Bahçe Kocaelispor mesaisini tamamladı 20:09
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 19:49
Daha Eski
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası! FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası! 19:34
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 18:50
Ataman: Hedefimiz madalya kazanmak Ataman: Hedefimiz madalya kazanmak 18:44
Bursaspor’dan F.Bahçe'ye 3 transfer! Bursaspor’dan F.Bahçe'ye 3 transfer! 18:14
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 18:12
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 17:55