Haberler Süper Lig El birliğiyle zirveye

El birliğiyle zirveye

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Hacıosmanoğlu, “Tüm futbol ailesinden ve paydaşlarımızdan, Türk futbolunun marka değerini yukarı taşımak için centilmenlik içerisinde el birliğiyle hareket edilmesini özellikle istirham ediyorum” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
El birliğiyle zirveye

TFF, şans oyunları platformu Nesine ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı. Töreni TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Eyüpspor Başkanı Murat Özyaka, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul da takip etti. Yapılan anlaşmayla Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in resmi sponsoru olan Nesine, 2 ve 3. Liglerin de isim sponsorluğunu üstlendi.

EKSTRA KAYNAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, "Anadolu kulüplerimizin ve alt liglerdeki kulüplerimizin mali durumları ortada. Ekstra kaynaklarla Türk futboluna bir nebze de olsa daha fazla katkıda bulunmaya çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Nesine ve yeni ekleyeceğimiz sponsorlarla birlikte kulüplerimizin mali yapılarının daha güçlü olması adına çalışacağız. Burada en büyük sorumluluk bizde ama tüm futbol ailesinden ve paydaşlarımızdan, Türk futbolunun marka değerini yukarı taşımak için centilmenlik içerisinde el birliğiyle hareket edilmesini özellikle istirham ediyorum. Şimdiden bu iş birliğinin hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YABANCININ ARTMASINA SICAK BAKMIYORUM"

TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulüplerin talebi olmasına rağmen Süper Lig'deki yabancı oyunsu sayısının artırılmasına sıcak bakmadığını söyledi. Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu sayısını 12+2'den 14+2'ye çıkarılmasını talep ettiğini aktaran Otyakmaz, "Biz geçen sene göreve başladıktan sonra yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşmüştü. Yoğun talep üzerine bunu 14'te sabitledik ve bir daha üzerinde oynama yapılmamasını arzu ediyorduk. Bu sezon talepler geldi. 4-5 takımımızın ikişer oyuncusunu yasallaştırırken diğer takımlara 20 oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem finansal fair-play'i bozuyor hem haksız rekabete neden oluyor hem de lig başladıktan sonra kural değiştirme anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum ve olmayacak diye düşünüyorum" dedi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
