Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Burak Yılmaz G. Antep'te

Gaziantep FK’da üst üste iki yenilgi sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar Burak Yılmaz ile her konuda anlaştı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Gazıantep FK'da kötü gidişatın ardından teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevine son verildi. Kırmızı-siyahlı yönetim, Süper Lig'de üst üste alınan iki mağlubiyetin ardından olağanüstü toplantı yaparak tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Ligin ilk haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayan kırmızı-siyahlı takım varlık gösterememiş ve rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

Güneydoğu temsilcisi, Konyaspor deplasmanında da varlık gösteremedi ve sahadan 3-0'lık skorla boynu bükük ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, böylelikle bu sezon ligde henüz puan ve golle tanışamadı. İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktör koltuğuna Burak Yılmaz oturacak. Gaziantep FK kurmayları 40 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı.

6 maça çıkan genç teknik adam 1 ay sonra görevini bıraktı. Ocak 2024'te Kayserispor'a imza atan 40 yaşındaki hocanın macerası Ekim 2024'te sona erdi.

Temmuz 2023'te Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz, 10 Ekim'de geçici teknik direktör olarak takımın başına getirildi.

Ocak 2025'te bu kez Kasımpaşa ile el sıkışan Yılmaz, Haziran 2025'te görevinden ayrılmıştı.

