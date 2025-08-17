CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 18:52
Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Aleksic, Bardhi, Umut

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Semih, Abena, Rodrigues, N'Diaye, Bacuna, Enver Kulasin, Kozlowski, Maxim, Boateng

KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da başlayan Konyaspor-Gaziantep FK mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

