Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER
Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Aleksic, Bardhi, Umut
Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Semih, Abena, Rodrigues, N'Diaye, Bacuna, Enver Kulasin, Kozlowski, Maxim, Boateng
KONYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
17 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da başlayan Konyaspor-Gaziantep FK mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.