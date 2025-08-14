CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programlarını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 21:22
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. ve 4. haftanın maç programı şu şekilde:

3. HAFTA

22 Ağustos 2025 Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

4. HAFTA

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

