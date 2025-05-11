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Haberler Süper Lig Sivasspor-Bodrum FK maçı izle | Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Bodrum FK maçı izle | Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yolunda hayati bir mücadeleye çıkacak olan takımlar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Yiğidolar, Alanyaspor'un kazandığı haftada 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Zorlu Sivas deplasmanına konuk olacak Bodrum FK ise aynı puana sahip olduğu rakibini yenerek çıkış arıyor. Peki, Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 09:43
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Sivasspor-Bodrum FK maçı izle | Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Kümede kalma yolunda kritik maça çıkacak takımlar, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Yiğidolar, evinde oynayacağı maçta 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. 34 puanla 16. sırada yer alan Sivasspor, aynı puana sahip rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Alanyaspor'un kazandığı haftada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak Bodrum FK ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Jose Morais'in göreve gelmesinin ardından önemli puanlar kazanan deplasman takımı, son 5 maçta beklenmedik puan kayıpları yaşayarak 1 galibiyet alabildi. Peki, Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Efkan, Bekir, Koita, Manaj

Sipay Bodrum FK: Diego, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Taylan, Fredy, Musah, Bardhi, Okita, Seferi

BODRUM FK'DAN SİVASSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 3 defa karşı karşıya gelen Sivasspor ile Bodrum FK, Süper Lig'in 35. haftasında 4. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların tamamını Ege temsilcisi kazanırken, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak maçı hangi takımın üstün tamamlayacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Bodrum FK maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.

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