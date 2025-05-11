Konya'nın Umut'u

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı. Mücadelede ilk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken 47. dakikada Konyaspor, Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. 71. dakikada Rizespor'da Dal Varesanovic, skoru eşitleyen golü attı: 1-1

UMUT SAHNEDE

Dakikalar 77'yi gösterirken ise Konyaspor'da Umut Nayir bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi: 2-1. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılar, 46 puana yükseldi ve 10. sırada konumlandı. 40 puanda kalan Rizespor ise 14. sırada yer aldı. Ligde bir sonraki haftayı Konyaspor, BAY geçecek. Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi konuk edecek.