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Haberler Süper Lig Konya'nın Umut'u

Konya'nın Umut'u

Konyaspor, Rizespor’u Umut Nayir’in iki golüyle mağlup etti. Süper Lig’de kalmayı garantiledi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Konya'nın Umut'u

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı. Mücadelede ilk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken 47. dakikada Konyaspor, Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. 71. dakikada Rizespor'da Dal Varesanovic, skoru eşitleyen golü attı: 1-1

UMUT SAHNEDE

Dakikalar 77'yi gösterirken ise Konyaspor'da Umut Nayir bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi: 2-1. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılar, 46 puana yükseldi ve 10. sırada konumlandı. 40 puanda kalan Rizespor ise 14. sırada yer aldı. Ligde bir sonraki haftayı Konyaspor, BAY geçecek. Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi konuk edecek.

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