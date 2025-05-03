Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İlhan Palut yönetiminde kümede kalma mücadelesi veren Karadeniz temsilcisi, son 5 haftada sadece 4 puan toplayabildi. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Rizespor 37 puanla 14 sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetiminde sezona etkili başlayan, ancak beklenmedik puan kayıplarının ardından 12. sıraya kadar gerileyen Gaziantep FK ise bir an önce çıkış arıyor. Üst üste gelen 2 mağlubiyetin ardından 3 puan almanın hesaplarını yapan Gaziantep ekibinin 42 puanı bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Hojer, Mithat, Berkay, Olawoyin, Akintola, Jurecka, Ali Sowe

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Viana, Semih, M'Bakata, Ogün, Daubin, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil

RİZESPOR İLE GAZİANTEP FK ARASNDA 24. RANDEVU

Tarihleri boyunca 23 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında 24. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi kazanırken, 11 mücadeleyi de Gaziantep ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.