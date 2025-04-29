Rıza Çalımbay: Galatasaray'dan puan veya puanlar almamız gerekiyor

Süper Lig'in 34'üncü haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, "Bizim için Antalyaspor maçı çok önemliydi. Çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar takım gerçekten mükemmel şekilde oynadı. İyi bir skorla gol yemeden maçımızı bitirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

'İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ'

Ligin 34'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, "Orada oynamak çok zor. Müthiş bir taraftar olacağı belli. Çünkü şampiyonluğa giden bir takım. Zaten ligin sonuna da az kaldı. İyi bir takıma karşı oynayacağız. 3 ihtimalli bir maç. Bizim Galatasaray'dan puan almamız için çok çalışmamız gerekiyor. Antalyaspor maçında oynadığımız oyunun en az 2-3 kat üstüne çıkmamız gerekiyor ki oradan iyi bir skor alalım. Bizim zaten buna ihtiyacımız var. Mutlaka oradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor" dedi.

Göreve geldiği günden itibaren final niteliğinde maçlara çıktıklarını belirten Çalımbay şunları kaydetti:

"Haftaya da Bodrum FK ile oynayacağız. En ufak sakatlığı olanı bile Galatasaray maçına götürmeyeceğiz. Şu anda tam bir sakatımız yok."

'BODRUM FK MAÇINDA TARAFTAR ÇOK ÖNEMLİ'

Ligde küme düşme hattında yer alan 3 takımın 34 puanda olduğunun hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Biz bütün maçları kazanmak istiyoruz. Başka bir sıkıntımız yok. Önemli olan maçlarımızı kazanmak. Kendi maçımıza bakacağız. Rakipler de bizim gibi stresli günler yaşayacak, biz de öyle aynı şekilde ama ne olursa olsun kazanmak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Özellikle Bodrum maçındaki önemli olan şey taraftar. O maça taraftarın gelmesi ve takımını desteklemeleri gerekiyor. Ne olursa olsun, bütün Sivaslıların o maça gelmelerini çok istiyoruz. Destek çok önemli ve desteğe de ihtiyacımız var. Bundan önce çok güzel şeyler yaptığımız Avrupa'ya gittiğimiz taraftarımızla beraber aynı şekilde bu maçlara da gelmelerini istiyoruz. Onların da desteğiyle o maçı yenersek yolumuz tamamen açılır. Herkes stresten uzaklaşmak ister. Biz nasıl mücadele ediyorsak diğer takımlar da ediyor. Biz sadece kendi işimize, kendi maçımıza bakıyoruz. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.