Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Recep Uçar yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray'a 5-1 kaybederek elenen Konyaspor, ligde moral arıyor. İç saha avantajını kullanmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak puanını 43'e çıkartmayı ve rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise zorlu Konya deplasmanında puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Pedrinho, Yusuf, Ndao, Kramer

Adana Demirspor: Murat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, Osman, İzzet, Bünyamin, Tayfun, Ozan, Aymbetov

KONYASPOR İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA 35. RANDEVU

Tarihleri boyunca 34 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 33. haftasında 35. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 10'unu Konya ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Adana temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Adana Demirspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.