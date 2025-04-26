CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı!

FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı!

FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri İkas Eyüpspor'a 3 dönem, Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 19:04 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 19:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre 5 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.

Trendol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verilirken Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirilirken Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.

İKAS EYÜPSPOR TRANSFER YASAĞINI KALDIRDI

İkas Eyüpspor, eski futbolcusu Francis Ezeh'in alacaklarının ödendiğini ve transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh'nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakaları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA'nın Mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.

Kostic Beşiktaş maçında cezalı!
Gaziantep FK - F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Burak Özçivit Rusya'yı salladı! Erkek hayranlarından "kıskançlık" itirafı: "Eşlerimiz seni izleyip..."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Hem yalan hem acizlik
Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Taşkınsoy açıklaması TFF'den Taşkınsoy açıklaması 19:50
Trabzonspor, Alanyaspor maçına hazır Trabzonspor, Alanyaspor maçına hazır 19:29
Kostic Beşiktaş maçında cezalı! Kostic Beşiktaş maçında cezalı! 19:20
Çalımbay: Halen puanlara ihtiyacımız var Çalımbay: Halen puanlara ihtiyacımız var 19:16
G.Saray Eyüp maçına hazır G.Saray Eyüp maçına hazır 19:12
FIFA'dan İkas Eyüpspor'a transfer yasağı! FIFA'dan İkas Eyüpspor'a transfer yasağı! 19:03
Daha Eski
Belözoğlu: Bizden daha fazla istediler Belözoğlu: Bizden daha fazla istediler 18:57
Bodrum FK-Samsunspor | CANLI Bodrum FK-Samsunspor | CANLI 18:50
Bayer Leverkusen ilk yarıda fişi çekti Bayer Leverkusen ilk yarıda fişi çekti 18:42
Bayern evinde zorlanmadı Bayern evinde zorlanmadı 18:36
Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum Mourinho: İşimi yaptığımı düşünüyorum 18:27
Lyon-Rennes maçı ne zaman? Lyon-Rennes maçı ne zaman? 18:12