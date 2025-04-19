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Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 10:07
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Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 32. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis; Ozcan, Opoku, Piatkowski; Espinoza, Barak, Kara, Ouanes, Rodrigues; Costa, Fall

Sivasspor: Vural; Ciftci, Camara, Sundberg, Okumus; Moutoussamy, Poungouras, Cigerci; Rodrigues, Manaj, Koita

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