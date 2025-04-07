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Haberler Süper Lig Göztepe-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Göztepe-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yarı finale kalmayı başaran İzmir temsilcisi, ligde de kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. 8 maçtır kazanamayan ve 8. sıraya kadar gerileyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Selçuk İnan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Rakibiyle aynı puana sahip olan deplasman takımı, son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Göztepe-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 19:53
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Göztepe-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Ligde 8 maçtır kazanamayan İzmir ekibi, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup edip yarı finale çıkmayı başardı. Aynı başarıyı Gaziantep FK karşısında da göstermeyi amaçlayan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, iç saha avantajını kullanmak istiyor. Bu sezon 27 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak averajla 8. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapan Gaziantep FK ise iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Selçuk İnan yönetiminde etkili bir oyun ortaya koyan deplasman takımı, 38 puanla rakibinin hemen altında yer alıyor.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Taha, İsmail, Doğan, Dennis, Ogün, Victor Hugo, Juan, Romulo

Gaziantep FK: Burak, Husic, Semih, Arda, Sorescu, Ogün, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng, Halil

Göztepe-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Göztepe-Gaziantep FK maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Gaziantep FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ROMULO DURDURULAMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş filelerini 2 defa havalandıran ve takımının yarı finale yükselmesini sağlayan Romulo, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sezon 21 Süper Lig maçına çıkan ve 11 defa fileleri havalandırmayı başaran 23 yaşındaki genç futbolcu 7 golün de pasını verdi. İşte Romulo'nun istatistikleri:

GÖZTEPE İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 18. RANDEVU

Tarihleri boyunca 17 defa karşı karşıya gelen Göztepe ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 30. haftasında 18. kez rakip oldular. Daha önce oynanan karşılaşmaların 5'ini İzmir temsilcisi kazanırken, 5 mücadeleyi de Gaziantep ekibi üstün tamamlamasını bildi. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe-Gaziantep FK maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oguzhan Aksu üstlendi.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Antonio Nobre oturuyor. AVAR'da ise Ogün Kamancı görev alıyor.

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