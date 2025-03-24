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Haberler Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig ile ilgili erteleme açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig ile ilgili erteleme açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceği yönünde basında yer alan iddialara yanıt verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 13:41 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 13:58
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig ile ilgili erteleme açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceği yönünde basında yer alan iddialara yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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