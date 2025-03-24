Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig ile ilgili erteleme açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceği yönünde basında yer alan iddialara yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.