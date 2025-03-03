RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen ev sahibi takım ile kümede kalma yarışı veren deplasman takımının mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son 2 maçını kazanamayan turuncu-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında çıkış ararken, son 4 maçını kazanamayan Yiğidolar ise kötü gidişe dur demek istiyor. Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan'ın kozlarını paylaşacağı haftada iki takım da kazanmanın yollarını arayacak. Peki, RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PIATEK GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek, fileleri havalandırmaya devam ediyor. Bu sezon oynadığı 22 maçta 18 gol kaydeden Polonyalı yıldız futbolcu, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Başakşehir'in kazanamadığı son 2 haftada gol atamayan 29 yaşındaki futbolcunun Sivasspor maçında gol atıp atamayacağı heyecanla bekleniyor.

SİVASSPOR KAN KAYBEDİYOR

Ömer Erdoğan yönetiminde son 4 maçında sadece 1 puan toplayabilen Sivasspor, 13 maçta ise 1 galibiyet alabildi. Son olarak Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Yiğidolar, bir an önce çıkış arıyor. Küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alan Sivasspor'da futbolcuların nasıl reaksiyon vereceği merak ediliyor. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olacak kırmızı-beyazlılar, 25 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Başakşehir ile Sivasspor 48. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 21'ini İstanbul ekibi kazanırken, 12 mücadeleyi de Sivas temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Sivasspor maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.