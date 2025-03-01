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Haberler Süper Lig Adana Demirspor 0-0 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor 0-0 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK yenişemedi. İşte golsüz eşitlik ile biten maçın detayları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 18:19
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Adana Demirspor 0-0 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda 1 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başlayan maçta Çağdaş Altay düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig'e veda maçlarını oynayan Adana Demirspor, son 3 maçında 7 puan toplamayı başaran Sipay Bodrum FK ile yenişemedi ve mücadele golsüz eşitlik ile sonuçlandı.

Bu sonuç ile birlikte Sipay Bodrum FK, 24 puan ile 16. sıraya yerleşti.

MORAIS BODRUM'A YARADI

Sipay Bodrum FK, teknik direktör Jose Morais yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

MAÇTA KORKUTAN AN

Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, George Puşcaş ile yaşadığı pozisyonun ardından kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.

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