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Haberler Süper Lig Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçında korkutan anlar!

Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçında korkutan anlar!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Karşılaşmanın 38. dakikasında ev sahibi ekipte korkutan bir sakatlık yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 16:59
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Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçında korkutan anlar!

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Karşılaşmanın 38. dakikasında korkutucu bir an yaşandı. Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, mücadelenin 38. dakikasında Sipay Bodrum FK oyuncusu Puşçaş'ın dizinin kafasına gelmesine sonucu sedyeyle kenara gelip ambulansla hastaneye götürüldü.

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