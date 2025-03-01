Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK maçında korkutan anlar!

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Karşılaşmanın 38. dakikasında korkutucu bir an yaşandı. Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, mücadelenin 38. dakikasında Sipay Bodrum FK oyuncusu Puşçaş'ın dizinin kafasına gelmesine sonucu sedyeyle kenara gelip ambulansla hastaneye götürüldü.
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Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, George Puşcaş ile yaşadığı pozisyonun ardından kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.#ADSvBDR pic.twitter.com/mZFQQbZW01— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2025