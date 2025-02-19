Avrupa aşkına

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, bay geçtiği haftanın ardından Kayserispor'la kritik bir maça çıkacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan, Göz-Göz, düşme hattındaki rakibini yenerek, çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu maç öncesi bugün saat 15.00'te 2. Lig ekibi Nazilli'yle Gürsel Aksel'de hazırlık maçı oynayacak.

JUAN'DAN İYİ HABER

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan golcüler Romulo ve Emersonn'un yanı sıra kart cezalısı stoper Heliton, kritik karşılaşmada yok. Sakatlıklardan dolayı forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Göz-Göz'e iyi haber Brezilyalı golcüsü Juan'dan geldi. Tedavisi süren sambacının, maça yetişmesi bekleniyor.

Gürsel Aksel'de devrim

GÖZTEPE, asırlık tarihine yakışır bir ilk gerçekleştirdi. Göz-Göz'ün yuvası Gürsel Aksel Stadyumu, 5G altyapısını kullanan ilk stadyum oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda 5G teknolojisi, yüksek internet hızı, ve kesintisiz bağlantı ile paylaşımlar maç sırasında hiç aksamadan yayınlanabilecek.