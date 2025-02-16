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Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol süper Lig'in 24. haftasında Tümosan Konyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alan Konyaspor, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Recep Uçar'ın öğrencileri 24 puanla 14. sırada yer alıyor. Bu sezonun süpriz takımı karşısında 3 puan almayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, Kramer önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Thomas Reis yönetiminde Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Samsunspor, zorlu deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. 43 puanla 3. sırada buluanan Karadeniz temsilcisi, ligde oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Peki, Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 10:45 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 11:00
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Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tümosan Konyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada her iki takım da hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a 3-2 kaybeden Recep Uçar'ın öğrencileri, evinde oynayacağı maçta yaralarını sarmayı amaçlıyor. 24 puanla 14. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arıyor. Kramer gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak Konyaspor, bir an önce küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor. 43 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor ise zorlu Konya deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Thomas Reis yönetiminde bu sezonun en etkili takımlarından biri olmayı başaran Karadeniz ekibi, son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Peki, Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 33. RANDEVU

Süper Lig'de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Konyaspor ile Samsunspor 33. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan 32 karşılaşmanın 13'ünü yeşil-beyazlılar kazanırken, 10 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Samsunspor maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

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