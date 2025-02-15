RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da 3 puan almak için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen ev sahibi takım, 33 puanla 7. sırada yer alıyor. Krzysztof Piatek'in dikkatleri üzerine çektiği turuncu-lacivertlilerde, hangi isimlerin ilk 11'de olacağı merak ediliyor. Zorlu maçta hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde ilk maçında Göztepe ile berabere kalan Bodrum FK, bu defa galibiyet için sahaya çıkacak. Küme düşme hattından çıkmak isteyen deplasman takımı 17 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PIATEK GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek gollerini atmaya devam ediyor. Bu sezon Başakşehir formasıyla 21 lig maçında süre alan Polonyalı golcü 18 gol atarak en yakın rakibine 5 gol fark attı. 2 defa da asist katkısında bulunan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, son 4 maçında 6 gol ve 1 asist yaptı.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Küme düşme ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak olan Başakşehir ile Bodrum FK 3. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 1 mücadeleyi İstanbul ekibi kazanırken, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Güçlü rakibi karşısında henüz galibiyet alamayan Bodrum FK, bu hafta oynanacak maçta bir ilke imza atmak istiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Bodrum FK maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.