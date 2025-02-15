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Haberler Süper Lig Rams Başakşehir 0-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Rams Başakşehir 0-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Sipay Bodrum FK’yı konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 18:02
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Rams Başakşehir 0-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren iki takım da etkili ataklarla gol aradı. 10. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan yaptığı ortada, Philippe Keny'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

16.dakikada RAMS Başakşehir kalecisi Sousa'nın hatalı pasında topu kapan Umut Güneş, meşin yuvarlağı Keny ile buluşturdu. Keny'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Piatek'in vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarının en net pozisyonlarından biri ise 20. dakikada yaşandı. Soldan ceza sahasına sokulan Okita'nın pasında Fredy, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Muhammed Şengezer topu köşeden kornere çelerek gole izin vermedi.

İlk yarıda iki ekip de aradığı golü bulamayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

PUŞÇAŞ'IN PENALTI GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda da her iki takım etkili pozisyonlar üretmeye çalıştı. 62. dakikada RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed'in hatalı pasında topu alan Okita, kale önünde Puşçaş'ı gördü. Ancak Puşçaş'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Muhammed başarılı bir şekilde kurtararak hatasını telafi etti.

Karşılaşmanın kader anı ise 80. dakikada yaşandı. RAMS Başakşehirli Jerome Opoku, ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verdi. Bu pozisyonun ardından ikinci sarı kartını gören Opoku, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

83.dakikada topun başına geçen George Puşçaş, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Sipay Bodrum FK'yı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında RAMS Başakşehir beraberlik golü için yüklense de skoru değiştiremedi ve mücadele Sipay Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir 33 puanda kalırken, Sipay Bodrum FK puanını 20'ye yükseltti. Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir haftayı bay geçerken, Sipay Bodrum FK sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

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