Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. hafta müsabakasında Bitexen Antalyaspor ile Rams Başakşehir FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BITEXEN ANTALYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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