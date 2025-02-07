Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Transfer yasağına rağmen etkili oyununu sürdüren ve 3. sırada yer alan ev sahibi takım, kümede kalma mücadelesi veren rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında 4-0 kaybeden Thomas Reis'in öğrencileri, kritik karşılaşmada yaralarını sarmayı amaçlıyor. 40 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, mücadeleyi kazanarak Avrupa kupalarında yer alma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. Murat Şahin yönetiminde çıkış arayan Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Son 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Samsunspor - Hatayspor maçı 7 Şubat günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 6. RANDEVU

Avrupa kupalarına gitmek ve kümede kalma isteyen Samsunspor ile Hatayspor 6. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 3'ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 2 mücadeleden ise Hatayspor üstün ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.

ERCE KARDEŞLER AMED'E GİTTİ

Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Uzun süredir bordo-beyazlıların formasını giyen Erce Kardeşler, Amed SK'ya transfer oldu. Karadeniz deplasmanında, deneyimli kaleci yerine Visar Bekaj'ın forma giyeceği tahmin ediliyor.