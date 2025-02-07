  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında yer almak isteyen ev sahibi takım ile kümede kalma mücadelesi veren deplasman ekibinin karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son lig maçında RAMS Başakşehir'e 4-0 kaybeden Thomas Reis'in öğrencileri, kritik maçta hata yapmak istemiyor. 40 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, zorlu rakibini mağlup ederek sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Murat Şahin yönetiminde çıkış arayan Hatayspor ise son 6 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. 10 puanla 18. sırada bulunan deplasman ekibi, Samsunspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Transfer yasağına rağmen etkili oyununu sürdüren ve 3. sırada yer alan ev sahibi takım, kümede kalma mücadelesi veren rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında 4-0 kaybeden Thomas Reis'in öğrencileri, kritik karşılaşmada yaralarını sarmayı amaçlıyor. 40 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, mücadeleyi kazanarak Avrupa kupalarında yer alma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. Murat Şahin yönetiminde çıkış arayan Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada bulunuyor. Son 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen deplasman takımı, zorlu rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Samsunspor - Hatayspor maçı 7 Şubat günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 6. RANDEVU

Avrupa kupalarına gitmek ve kümede kalma isteyen Samsunspor ile Hatayspor 6. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 3'ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 2 mücadeleden ise Hatayspor üstün ayrıldı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlenecek.

ERCE KARDEŞLER AMED'E GİTTİ

Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Hatayspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Uzun süredir bordo-beyazlıların formasını giyen Erce Kardeşler, Amed SK'ya transfer oldu. Karadeniz deplasmanında, deneyimli kaleci yerine Visar Bekaj'ın forma giyeceği tahmin ediliyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de 3 isim UEFA listesine dahil edildi!
UEFA listesine kimler eklendi? 3 futbolcu...
DİĞER
Son dakika haberi: Mourinho'yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe'de alarm...
CHP'de 3'lü kriz! Mansur Yavaş'tan "daha erken" çıkışı! Özgür Özel'e "Ekrem İmamoğlu" resti: Yedek olmam | Kim ne teklif edecek?
Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Mourinho...
Maç sonu yıldız isme büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman? 11:48
F.Bahçe'de 3 isim UEFA listesine dahil edildi! F.Bahçe'de 3 isim UEFA listesine dahil edildi! 11:43
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçı ne zaman? 11:30
UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu... UEFA listesine kimler eklenecek? 3 futbolcu... 11:25
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 11:09
Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? 11:02
Daha Eski
Transferde flaş gelişme! Beşiktaş... Transferde flaş gelişme! Beşiktaş... 10:22
Schjelderup için flaş karar! Schjelderup için flaş karar! 10:20
Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Mourinho... Fenerbahçe'de can sıkan gelişme! Mourinho... 10:20
Al Ahli - Al Fateh maçı ne zaman? Al Ahli - Al Fateh maçı ne zaman? 10:13
Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman? Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman? 10:06
Al Orubah - Al Wehda maçı ne zaman? Al Orubah - Al Wehda maçı ne zaman? 09:57