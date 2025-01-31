  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 20:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 20:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜMOSAN KONYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI İLK 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: J. Slowik, Adil Demirbağ, R. Bazoer, Oğulcan Ülgün, Tunahan Taşçı, Guilherme, M. Jevtovic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Melih İbrahimoğlu, B. Kramer

Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, A. Ajeti, Üzeyir Ergün, O. Celustka, Taylan Antalyalı, M. Mohammed, Ege Bilsel, J. Okita, Fredy, Celal Dumanlı, T. Seferi

TÜMOSAN KONYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

G.Saray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri!
DİĞER
FB ANDERLECHT PLAY-OFF MAÇI: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha!
Saint-Maximin'de sürpriz gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş deplasmanda mağlup! Beşiktaş deplasmanda mağlup! 20:39
Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Premier Lig yolunda! Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Premier Lig yolunda! 20:36
F.Bahçe Opet evinde kayıp! F.Bahçe Opet evinde kayıp! 20:31
Santos Neymar'ı resmen duyurdu Santos Neymar'ı resmen duyurdu 19:35
Konyaspor-Bodrum FK | CANLI Konyaspor-Bodrum FK | CANLI 19:14
F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! 18:56
Daha Eski
G.Saray'a Morata şoku! G.Saray'a Morata şoku! 18:40
F.Bahçe Beko-V. Bologna | CANLI F.Bahçe Beko-V. Bologna | CANLI 18:26
İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor | CANLI İkas Eyüpspor-Net Global Sivasspor | CANLI 18:15
Eyüpspor transferi açıkladı Eyüpspor transferi açıkladı 18:02
Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman? Werder Bremen - Mainz 05 maçı ne zaman? 17:00
Montpellier - Lens maçı ne zaman? Montpellier - Lens maçı ne zaman? 16:55